22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект концепции прогноза социально-экономического развития на 2019 год и основных макроэкономических параметров до 2021 года. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Министерстве экономики под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы для формирования прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год. Открывая заседание, министр экономики Владимир Зиновский отметил большой объем проделанной работы по формированию сценарных условий, макропараметров, драйверов и факторов экономического роста на предстоящие три года. "На нашем сегодняшнем заседании мы должны принять принципиальные решения по обеспечению сбалансированности экономики, повышению эффективности функционирования государственного сектора, эффективному распределению ресурсов. Они станут основой для разработки будущих прогнозных документов - проектов указа и постановления о прогнозе-2019", - подчеркнул он.

Проект концепции прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и основных макроэкономических параметров до 2021 года участникам заседания представил заместитель министра экономики Александр Червяков.

Во время совещания обсуждались основные прогнозные параметры внешних и внутренних условий, их влияние на возможные сценарии работы экономики страны в 2019-2021 годах, составляющие прогноза-2019 с точки зрения драйверов экономического роста.

Участники заседания высказали ряд предложений к проекту концепции. Доработанную версию документа планируется рассмотреть на расширенном заседании коллегии при участии членов межведомственной рабочей группы и в дальнейшем представить ее на заседании Президиума Совета Министров.

В заседании приняли участие заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов и др.-0-