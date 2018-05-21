21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается разрешить регулярным автоперевозчикам до конца года работать без конкурсов. Соответствующее решение содержится в проекте указа "О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров", размещенном на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения, сообщает БЕЛТА.
Для обеспечения транспортного обслуживания населения и развития междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предлагается установить, что право выполнения междугородных внутриобластных, междугородных межобластных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении предоставляется без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Указ должен распространить свое действие на отношения, возникшие с 23 января 2018 года, и действует до 31 декабря текущего года.
Высказать предложения по проекту указа желающие могут до 24 мая включительно, направив информацию на электронный адрес: project@niit.by.-0-
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