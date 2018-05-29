29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ужесточить контроль за тарифами естественных монополий. Об этом министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил сегодня на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня идет работа над законопроектом о естественных монополиях. Он предусматривает ужесточение контроля за формированием стоимости услуг субъектов естественных монополий и повышение прозрачности тарифообразования", - сказал Владимир Колтович.

Подготовлена новая редакция закона о государственном регулировании торговли и общественного питания, которая тоже содержит конкурентные нормы. Планируется внесение изменений в закон о госзакупках.

Владимир Колтович напомнил, что 3 августа вступает в силу новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Он обратил внимание, что этот закон отвечает требованиям законодательства Евразийского экономического союза, его принятие объясняется в том числе желанием Беларуси гармонизировать подходы по антимонопольному регулированию в странах ЕАЭС.

Основные новшества закона: конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой или низкой цены, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке (монопсоническому положению), гармонизированы подходы с ЕАЭС по запретам на картельные соглашения. Кроме того, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Предусмотрены превентивные и разъяснительные меры, вводятся понятия "предупреждение" и "предостережение". Это поможет предприятиям исправлять ошибки и не нести сурового наказания. "Главное - не наказание, а понимание предприятием, как себя вести на рынке, не нарушая права конкурентов", - добавил Владимир Колтович.

Новой редакцией закона также установлен отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, расширена сфера действия закона в отношении некоммерческих организаций.-0-