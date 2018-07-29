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В Беларуси предлагается ввести дополнительные льготы для ведения бизнеса на селе

Экономика 29.07.2018 | 21:57
Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести дополнительные льготы для ведения бизнеса на селе, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, информирует БЕЛТА.

В МАРТ создана рабочая группа по выработке предложений о совершенствовании торгового обслуживания и общественного питания в сельской местности. "Если государство видит, что работа в малом населенном пункте уже не является бизнесом, а является торговлей, которая несет в себе социальную функцию, значит, нужно принять меры для обеспечения права человека получить услугу. В связи с этим мы видим необходимость внесения изменений в указ №345 по льготам по электроэнергии, льготам по транспорту, льготам по аренде, по исчислению налога. Кроме того, предприниматели просят увеличить срок действия указа. Срок в 10 лет и более дает возможность человеку с большей уверенностью вложиться в этот бизнес", - сказал Владимир Колтович.

МАРТ приглашает РУП "Белпочта" подключиться к более активной работе на селе. Рабочая группа ждет предложений по вкладу "Белпочты" в доставке товаров на периферию. "Есть населенные пункты, где магазина нет, а почта есть. И есть российский опыт, когда почтовые отделения используют свои возможности и площади для работы еще и как розничный магазин", - отметил министр.

"Условия надо создавать для всех одинаковые. Но, тем не менее, практика показывает, что не везде присутствует частный бизнес. Для частного бизнеса один показатель: выгодно - я здесь работаю, невыгодно - не работаю. "Белкоопсоюз" выполняет эту социальную роль и ведет торговлю в малых городах и деревнях, выгодно это или невыгодно. Поэтому пока мы не видим ему альтернативы и считаем необходимым при создании и расширении льгот всем категориям собственников поддерживать "Белкоопсоюз" в тех населенных пунктах, куда не идет бизнес", - добавил Владимир Колтович.

Уже во вторник эти и другие предложения будут детально рассмотрены на заседании рабочей группы в МАРТ.

Как сообщалось, согласно указу №345, для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, а в малых городах - общественное питание и бытовые услуги, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога - ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Также предусмотрено освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента.-0-

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Теги
антимонопольное законодательство, Колтович, Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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