В Беларуси предлагают обсудить проект документа о лицензировании экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров о лицензировании экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Речь идет о проекте постановления Совмина "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года №156". Как сообщили в концерне, разработка документа обусловлена необходимостью поддержания бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных пород.

В результате действия постановления Совмина от 28 октября 2016 года №885 решен ряд вопросов. В частности, это стабильность в обеспечении перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики дефицитным сырьем. В течение 2017 года на внутренний рынок поставлено черновой мебельной заготовки в объеме около 2825 куб.м.

Достигнута главная цель упорядочивания использования сырья и его переработки: экспорт лесоматериалов пилопродукции первичной обработки с низкой добавленной стоимостью под кодом 4407919000 (черновая мебельная заготовка) по итогам прошлого года сократился в 2,1 раза, а экспорт пилопродукции по коду 4409299200 (полуфабрикаты для паркета, покрытия пола) увеличился в 1,6 раза. Это подтверждает эффективность введения лицензирования вывоза этих лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Принятие указанного проекта постановления стабилизирует сформировавшийся порядок в целевом использовании и бесперебойном обеспечении деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики дефицитным сырьем. Предприятия страны, производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости из ценных пород древесины, смогут приобретать лесоматериалы по доступным ценам и в нужных объемах для загрузки своих производственных мощностей. Отмена лицензирования вызовет возобновление вывоза за пределы республики пиломатериалов первичной обработки с низкой добавленной стоимостью, что спровоцирует скачок цен на внутреннем рынке в отношении лесоматериалов круглых твердолиственных пород.-0-