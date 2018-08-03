3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень действий, относящихся к экономической концентрации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Изменения в институте контроля за экономической концентрацией стали одним из ключевых изменений антимонопольного законодательства после вступления в силу с 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

Перечень действий, которые отнесены к экономической концентрации, дополнен несколькими позициями. Это включение юрлица в состав холдинга (нормы указа №660 о холдингах); получение хозяйствующим субъектом (группой лиц) в собственность, пользование или во владение имущества на территории Беларуси, в том числе и коммерческой организацией при ее создании); приобретение субъектом или физлицом прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому хозяйствующему субъекту либо выполнять функции его исполнительного органа; заключение между хозяйствующими субъектами - конкурентами (ИП, коммерческими организациями) договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) на территории Беларуси.

Таким образом, контроль будет не только за сделками с акциями (долями), но и с имуществом (основными средствами и нематериальными активами). К имуществу, передача (приобретение) которого контролируется антимонопольным органом, относятся основные производственные средства и (или) нематериальные активы другой коммерческой организации. Исключение - земельные участки и неиспользуемые в предпринимательской деятельности здания, строения, сооружения, части помещений, объекты незавершенного строительства.

Законом увеличены в 2 раза пороговые значения балансовой стоимости активов (с 100 тыс. до 200 тыс. базовых величин) и выручки (с 200 тыс. до 400 тыс. БВ), превышение которых является необходимым условием к получению предварительного согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию.

С 3 августа не требуется получать предварительное согласие антимонопольного органа, когда в осуществляющих экономическую концентрацию компаниях одним и тем же лицам принадлежат больше 50% акций (долей), собственником имущества унитарных предприятий является одно и то же лицо. При этом введена обязанность в месячный срок уведомить МАРТ об экономической концентрации.

С учетом наличия в соответствии с нормами главы 5 закона у хозяйствующих субъектов и физлиц обязанности получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию, реорганизацию субъектов, занимающих доминирующее положение, с 3 августа при обращении в МАРТ за получением такого согласия необходимо представлять заявление, документы и (или) сведения в соответствии с перечнем.-0