В Беларуси разработан проект указа о тепловой модернизации жилья

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в целях реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде разработан проект указа, которым предусмотрены источники финансирования тепловой модернизации, включая заемные средства, дифференцированный подход к определению размера господдержки в реализации собственниками данных мероприятий. Об этом заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин рассказал во время встречи с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Основополагающей темой встречи стало обсуждение проекта организации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде. От имени правительства вице-премьер выразил признательность представителям Всемирного банка за помощь, которую банк оказывает стране в реализации инвестиционных проектов, касающихся важнейших сфер экономики - энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Анатолий Калинин отметил, что Беларусь заинтересована в повышении энергоэффективности жилых и общественных зданий. Первоочередной задачей является сокращение потребления тепловой энергии в жилищном фонде, обладающим наибольшим удельным теплопотреблением (около 30 млн кв.м эксплуатируемого жилья). Реализация мероприятий позволит в дальнейшем экономить финансовые средства как населения, так и страны в целом.

Александр Кремер подтвердил необходимость проведения энергоэффективных мероприятий в жилищном секторе Беларуси и готовность банка к софинансированию с привлечением к этой теме других международных финансовых организаций.

Вице-премьер отметил необходимость организации на начальном этапе информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам тепловой модернизации жилья, в том числе через СМИ. Анатолий Калинин уверен, что успех в реализации мероприятий зависит от того, как преподнести его общественности, а также в эффективности проектов на примере демонстрационных объектов. Глава представительства Всемирного банка поддержал данную инициативу белорусской стороны.

В связи с этим Анатолий Калинин и Александр Кремер договорились о проведении за рубежом при методологической и финансовой поддержке Всемирного банка обучающего семинара (стажировки) для специалистов в сфере идеологии и по связям с общественностью заинтересованных государственных органов, в том числе облисполкомов, а также работников СМИ, по вопросам организации и проведения информационно-разъяснительной работы с населением при планировании тепловой модернизации, с учетом накопленного специалистами банка опыта работы, в том числе в странах постсоветского пространства.

Заместитель премьер-министра поручил заинтересованным госорганам во взаимодействии с Всемирным банком проработать возможность привлечения средств Глобального экологического фонда на проведение в стране широкой информационной кампании среди населения.

Анатолий Калинин указал на необходимость реализации в каждом регионе демонстрационных проектов по комплексной модернизации одного-двух многоквартирных жилых домов с одновременным проведением их капитального ремонта и выполнением энергоэффективных мероприятий, обеспечивающих снижение удельного теплопотребления этих домов не менее чем на 50%. Такие демонстрационные проекты должны быть реализованы за счет средств местных бюджетов с привлечением финансирования Всемирного банка и с применением схемы частичного возмещения собственниками жилых и нежилых помещений затрат на проведение энергоэффективных мероприятий.-0-