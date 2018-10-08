8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано более 80% площадей картофеля. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По информации на 8 октября, картофель убран с 24,3 тыс. га (81,2% от плана). В Витебской области убрано 95,4% площадей, в Минской - 89,3%, Могилевской - 86,5%, Брестской - 84,5%, Гродненской - 72,1%, Гомельской - 62,5%. Всего накопано 667,3 тыс. т картофеля, урожайность составляет 275 ц/га.

Кукуруза убрана с 736 тыс. га (76,1% от плана). Зерна кукурузы намолочено 944,9 тыс. т (урожайность выше прошлогодней - 85 ц/га против 76,9 ц/га).

Сахарную свеклу собрали с 46,9% площадей, накопано почти 2 млн т. Урожайность сложилась на уровне 426,1 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,44% против 15,7%.-0-