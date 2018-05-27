В Беларуси установлены надбавки юрлицам за реализованное кобылье, козье и овечье молоко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены надбавки юрлицам за реализованное в 2018 году кобылье, козье и овечье молоко. Это следует из постановления Совета Министров от 22 мая 2018 года №379, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованную и (или) направленную на переработку в 2018 году сельхозпродукцию. Согласно постановлению, список этой сельхозпродукции расширен - в него вошли кобылье, козье и овечье молоко.

Надбавка за тонну реализованной и (или) направленной на переработку кобыльего молока (без НДС) составит Br44, козьего - Br28, овечьего - Br22.

Надбавки выплачиваются юрлицам и их обособленным подразделениям, которые занимаются производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10% исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в 2018 году.-0-