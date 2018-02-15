В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 7 февраля 2018 года №10 определен размер надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2018 году. Документ официально опубликован сегодня на
Размер надбавки за 1 кг молока крупного рогатого скота базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составит Br0,04. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого у населения организациями для выращивания, определена надбавка в размере Br0,40.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-
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