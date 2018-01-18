В Беларуси в 2017 году увеличились запасы калийных солей и минеральной воды

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост запасов по ряду полезных ископаемых обеспечен белорусскими геологами в 2017 году. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.
Минерально-сырьевая база страны приросла запасами калийных солей в количестве 389 млн т, торфа - 8,9 млн куб.м, гравийно-песчаной смеси и строительных песков - 19,9 млн куб.м, грунтов для дорожного строительства - 3 млн куб.м, глин - 475 тыс. т, сапропеля - 476 тыс. т. Балансовые запасы подземных вод повысились по пресным питьевым водам на 29,5 тыс. куб.м в сутки, по природно-столовым лечебно-столовым минеральным водам - на 192,3 куб.м в сутки.
Беларусь располагает значительным минерально-сырьевым потенциалом. Еще не в полной мере используются запасы калийных и каменных солей, доломита, мела и мергельно-меловых пород, стекольных и силикатных песков, строительного камня, глинистого сырья, торфа, сапропеля, пресных и минеральных подземных вод. Перспективными для выявления являются месторождения редких и редкоземельных руд, янтаря, волластонита, пирофиллита и других полезных ископаемых.-0-
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