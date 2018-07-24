24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется собрать более 1 млн т зерна кукурузы, сообщил в интервью "Сельская газета" министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, сообщает БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что зерна в этом году будет достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. "Кроме того, в стране есть еще запас прошлогоднего урожая. Уменьшение сбора колосовых надеемся компенсировать зерном кукурузы, которого предполагается собрать более миллиона тонн. Поэтому не будет проблем и с фуражом", - сказал он.

С первого укоса по стране заготовлено чуть больше кормов, чем год назад. "Но июньская засуха создала проблемы с отрастанием трав. В июле ситуация улучшилась, но дожди не дают возможности вести заготовку высокими темпами. Ставится задача всем хозяйствам обеспечить полноценные рационы животным, чтобы зимой не было переброски кормов. Сейчас активно отрастают травы вторых и третьих укосов, резервом станут однолетние, хорошие виды на кукурузу. Словом, есть предпосылки для того, чтобы заготовить необходимое количество кормов", - отметил Леонид Заяц.

В текущем году необходимо построить 1723 траншеи, в которые можно поместить почти 3,5 млн т кормов. Уже возведено 536 таких хранилищ, остальные в стадии строительства. К 1 октября все траншеи будут готовы, сказал министр.-0-