В Беларуси в январе-апреле реализовано гособлигаций на $127,8 млн и 47,7 млн евро

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-апреле 2018 года реализовано гособлигаций на $127,8 млн и 47,7 млн евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

За период с 1 января по 30 апреля 2018 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму $127,8 млн и 47,7 млн евро. Из них в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - на сумму $116,3 млн и 47,7 млн евро.-0-