В Беларуси за 2017 год образовалось более 36 тыс. т отработанных масел

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2017 год образовалось более 36 тыс. т отработанных моторных и индустриальных масел, сообщил директор РУП "Бел НИЦ "Экология" Руслан Михалевич на пресс-конференции в БЕЛТА.

"РУП "Бел НИЦ "Экология" собрало статистические данные об обращении с отходами за 2017 год. Анализ показал, что у нас за прошлый год образовалось более 36 тыс. т отработанных масел. Произошел значительный рост - примерно на 10 тыс. т по сравнению с 2016-м. Уровень использования отработанных масел в Беларуси составляет свыше 96%. Из них около 34% - это отработанные масла, используемые на предприятиях при сжигании или получении тепловой энергии, 20% идет на получение продуктов, применяемых на предприятиях, оставшееся - на получение регенерируемых масел", - сказал Руслан Михалевич.

В Беларуси запрещено сжигать отходы, в том числе отработанные масла, вне специальных установок. "Кроме того, объекты по использованию отходов подлежат обязательной регистрации, которую осуществляет РУП "Бел НИЦ "Экология". В специальной форме заявления о регистрации для установок, которые используют углеводородсодержащие отходы, дополнительно указываются параметры, регламент режима работы", - добавил директор РУП "Бел НИЦ "Экология".

Будут внесены поправки в закон "Об обращении с отходами". "За данной сферой будет и в дальнейшем обеспечиваться разумный контроль. Предполагается, что организации, которые осуществляют обращение с опасными отходами, при наборе определенного количества баллов по установленной шкале попадут в перечень субъектов, которые будут планово проверяться после 2018 года", - отметил Руслан Михалевич.-0-

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