22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка картофеля и кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Так, по данным на 22 октября, картофель убран на площади 28,2 тыс.га, что составляет 98,1% от запланированного. Полностью завершили уборку второго хлеба хозяйства Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей.
По данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день в республике накопано свыше 758 тыс.т картофеля. Средняя урожайность по стране составляет 268,4 ц/га, что на 40,8 ц/га меньше, чем в 2017 году.
Также белорусские аграрии завершают уборку кукурузы. План ее уборки на зерно выполнен чуть более чем на 95%, намолочено при этом 1 332,7 тыс. т зерна кукурузы. На силос и зеленый корм кукуруза убрана более чем с 746 тыс. га, что составляет почти 93% к запланированному. Зеленой массы кукурузы собрано 18 976,9 тыс. т.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.097 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN