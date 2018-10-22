22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка картофеля и кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, по данным на 22 октября, картофель убран на площади 28,2 тыс.га, что составляет 98,1% от запланированного. Полностью завершили уборку второго хлеба хозяйства Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей.

По данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день в республике накопано свыше 758 тыс.т картофеля. Средняя урожайность по стране составляет 268,4 ц/га, что на 40,8 ц/га меньше, чем в 2017 году.

Также белорусские аграрии завершают уборку кукурузы. План ее уборки на зерно выполнен чуть более чем на 95%, намолочено при этом 1 332,7 тыс. т зерна кукурузы. На силос и зеленый корм кукуруза убрана более чем с 746 тыс. га, что составляет почти 93% к запланированному. Зеленой массы кукурузы собрано 18 976,9 тыс. т.-0-