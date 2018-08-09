В Бишкек поставили 37 троллейбусов белорусского и российского производства

9 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В столицу Кыргызстана Бишкек прибыли 37 единиц техники, из них 15 низкопольных троллейбусов производства ОАО "Белкоммунмаш" из Беларуси и 22 среднепольных троллейбусов ООО "Тролза Маркет" из России.

Специалистами заводов изготовителей проведено обучение водителей Бишкекского троллейбусного управления.

Техника была закуплена по проекту "Развитие общественного транспорта города Бишкек" финансируемого Европейским банком реконструкции и развития.-0-