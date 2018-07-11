В ЕАЭС до 1 сентября утвердят план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по признанию электронных цифровых подписей между странами ЕАЭС утвердят до 1 сентября. Об этом шла речь на пятом заседании Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На заседании обсуждались наиболее чувствительные препятствия во взаимной торговле между государствами ЕАЭС, а также мероприятия по их устранению. Среди такого рода препятствий - вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, доступа к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах, недопущения случаев применения минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС, взаимного признания системы ветеринарного контроля (надзора) во всех странах Союза, взимания обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, поставляемой из государств ЕАЭС.

Одним из наиболее чувствительных является вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи для беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках в электронном формате. Стороны договорились о том, что необходимо реализовать процесс взаимного признания электронных цифровых подписей между теми странами ЕАЭС, которые к этому готовы уже сейчас. Это необходимо для обеспечения работы трансъевразийского рынка закупок в электронном формате. Участники заседания договорились до 1 сентября этого года утвердить план мероприятий по признанию электронных цифровых подписей между странами ЕАЭС, что в свою очередь станет промежуточным этапом реализации общего плана по их взаимному признанию.

Важным вопросом для государств-членов является доступ к государственным и муниципальным закупкам в отдельных сферах. Основная доля рынка государственных закупок ЕАЭС приходится на Россию - свыше 90%.

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос о подписании пакета соглашений по принципам ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, а также применение обеспечительного платежа в отношении алкогольной продукции, ввозимой из государств Союза. Он взимается во всех государствах-членах, за исключением Армении.

Члены Консультативного комитета также рассмотрели чувствительный вопрос, касающийся применения Кыргызстаном минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос, связанный с сохранением ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

Наиболее чувствительные препятствия во взаимной торговле между странами ЕАЭС и предложения по их устранению планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК 13 июля.-0-