В ЕАЭС приняты меры для предупреждения нарушений правил конкуренции

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе приняты меры для предупреждения нарушений правил конкуренции. Соответствующее решение принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Внесены изменения в порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, - отметили в ЕЭК. - Согласно документу, при рассмотрении заявлений или материалов о нарушении общих правил конкуренции комиссия сможет формировать предложения для потенциального нарушителя на трансграничных рынках о восстановлении и обеспечении конкуренции. В случае согласования предложений комиссии антимонопольными органами ЕАЭС и заявителем, а также согласия потенциального нарушителя добровольно устранить признаки нарушений в отношении него не будут применяться штрафные санкции. Если потенциальный нарушитель не согласится с предложенными действиями, рассмотрение материалов возобновится, и при условии установления факта нарушения будет наложен штраф".

Предполагается, что такой порядок будет действовать до вступления в силу изменений в договор о ЕАЭС в части закрепления института предостережения и предупреждения. "Внедрение таких механизмов позволит комиссии оперативно реагировать на возможные признаки нарушения общих правил конкуренции, а потенциальному нарушителю - оперативно их устранять", - добавили в ЕЭК.-0-