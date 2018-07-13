В ЕАЭС реализуют пилотный проект по маркировке табачных изделий

13 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе реализуют пилотный проект по маркировке табачных изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Совет ЕЭК поручил казахстанской и российской стороне провести пилотный проект по маркировке табака и табачных изделий на базе цифровой платформы товаров ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Инициативу планируется реализовать до 31 марта 2019 года.

"Пилотный проект станет частью создаваемой системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС и позволит сформировать принципы общей архитектуры цифровой прослеживаемости, - пояснили в ЕЭК. - Правительства Казахстана и России выберут операторов национальных систем маркировки и прослеживаемости. Уполномоченные органы государств-членов, участвующих в пилотном проекте, - Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - совместно с комиссией определят порядок проведения пилотного проекта и его участников. Армянская, белорусская и кыргызская стороны присоединятся к проекту по мере готовности".

После завершения проекта казахстанская и российская стороны совместно доложат Совету ЕЭК о результатах. В частности, они представят информацию о формате, составе и структуре необходимых сведений для организации обмена в рамках цифровой платформы товаров союза, разработают технические требования к национальным системам маркировки и прослеживаемости товаров, изучат механизмы взаимодействия цифровой платформы союза с внешними системами. Совет ЕЭК рассмотрит предложения по доработке архитектуры цифровой платформы прослеживаемости, а также по упрощению процедур администрирования для бизнеса.

Кроме того, Совет ЕЭК поручил российской и казахстанской стороне начать пилотный проект по мониторингу автомобильных транзитных перевозок табака с использованием навигационных пломб. "Эксперимент предполагается провести и завершить до 1 октября 2018 года, - добавили в ЕЭК. - В нем примут участие национальные операторы систем отслеживания международных транзитных перевозок грузов, определенные правительствами. Предполагается, что Армения, Беларусь и Кыргызстан смогут присоединиться к проведению эксперимента по мере готовности. До 1 ноября 2018 года результаты "пилота" будут проанализированы; их рассмотрят на очередном заседании Совета ЕЭК. Это необходимо для налаживания системы прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС и создания в интеграционном объединении единой системы транзита".-0-