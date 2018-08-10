В госпрограмму развития аграрного бизнеса до 2020 года включены новые инвестпроекты

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 августа 2018 года №588, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, в нее включены инвестпроекты, финансируемые за счет ресурсов Банка развития, на общую сумму Br12,08 млн. Это проекты РУП "Белоруснефть-Особино", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", создание инновационного племенного центра по разведению коз и производству новых молочных продуктов в фермерском хозяйстве "ДАК" Дзержинского района.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-