В индустриальный парк "Великий камень" проложат ж/д пути необщего пользования

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 11 июня 2018 года №165р создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Согласно документу, рабочей группе под руководством министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака необходимо до 1 июля 2018 года подготовить и внести в Совет Министров предложения о строительстве железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в том числе о сроках данного строительства и источниках его финансирования.
При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.-0-
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