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В крупнейших городах Китая до конца года планируется открыть 100 магазинов белорусских товаров

Экономика 16.08.2018 | 10:01
Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике
Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крупнейших городах Китая до конца 2018 года планируется открыть 100 магазинов белорусских товаров. Такая информация размещена на сайте белорусского посольства в Китае, сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония открытия магазина белорусских товаров в городе Гуйян состоялась 16 августа во время визита посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого в провинцию Гуйчжоу. "Сеть магазинов белорусской продукции под брендом Belarus commodity center создана китайской торговой компанией из провинции Гуандун Guangdong Xinjinlai Trade, этот магазин стал уже вторым в создаваемой сети. До конца 2018 года компания планирует открыть 100 магазинов белорусских товаров в крупнейших городах Китая", - отметили в посольстве.

Кроме того, достигнута договоренность о размещении белорусской алкогольной продукции в известной в КНР сети магазинов Moutai. Для закупок белорусской продукции, контроля качества и организации логистики поставок компания уже открыла в Беларуси свое представительство.

Выступая на церемонии открытия, Кирилл Рудый отметил, что создание сети прямого сбыта белорусских товаров не только гарантирует приемлемые цены, качество и отсутствие контрафакта, но и создает условия для эффективного проведения Национальной экспозиции Беларуси на Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае в ноябре 2018 года, так как белорусские компании смогут представить товары перед широкой аудиторией и сразу же попасть на полки профильных магазинов, исключая посреднические цепочки.

Кроме того, 15 августа по случаю прибытия в город Чэнду первого контейнера с белорусской говядиной состоялась дегустация продукции, в которой приняли участие более 30 руководителей ведущих компаний в сфере торговли говядиной. На мероприятии были представлены блюда китайкой кухни, приготовленные из белорусской говядины.

Партия этого товара была поставлена по контракту между ОАО "Велес-МИТ" и китайскими компаниями Chengdu Yunda Tradе и "Торговая компания мясной промышленности "Шелковый путь". Белорусский посол отметил, что прибытие контейнера является небольшим, но важным шагом в развитии торгового сотрудничества между провинцией Сычуань и Беларусью, показывает активное участие белорусских компаний в развитии китайских контейнерных сухопутных маршрутов в рамках экономического пояса Шелкового пути.

Во время рабочего визита Кирилла Рудого в провинцию Сычуань прошла его встреча с вице-мэром района Цинбайцзян города Чэнду Хэ Ли. На переговорах стороны обсудили расширение возможностей использования бондовой зоны Цинбайцзян, контейнерного железнодорожного маршрута Чэнду-Европа для дальнейшего наращивания поставок белорусской сельхозпродукции в провинцию Сычуань.-0-

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Теги
Беларусь, Беларусь-Китай, Китай, торговля
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