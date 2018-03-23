В МНС рассказали, какие послабления ждут бизнес после корректировки Налогового кодекса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время заседания Совета по развитию предпринимательства рассказала, какие послабления ждут бизнес после корректировки Налогового кодекса. Соответствующая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

"Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая отметила, что налоговые органы готовы идти навстречу бизнесу и менять свои подходы в работе. В частности, ожидаются послабления для бизнеса в части блокирования банковских счетов компаний при наличии задолженности по налогам, прорабатывается вопрос о новом порядке начисления пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств", - говорится в сообщении совета.

Информацию о ходе работы по комплексной корректировке Налогового кодекса представил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Он проинформировал членов совета, что министерство максимально открыто для предложений - вносить их могут не только члены рабочей группы, но и любой желающий через сайт Минфина. "В настоящее время основная работа идет над упрощением налогового администрирования для бизнеса, и лишь после завершения этой работы в среднесрочной перспективе можно будет приступить к системным изменениям в налоговой системе", - уточнил он.

Член совета, директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич подчеркнула, что совершенствование налогообложения - это не только снижение уровня налоговых ставок, существенное снижение затрат бизнес может получить как раз за счет упрощения налогового администрирования. Она обозначила несколько спорных вопросов, по которым членам совета следует сформировать свою позицию. В их числе: отражение выручки для налогообложения по факту оплаты или отгрузки; определение понятия взаимозависимых лиц при трансфертном ценообразовании; порядок отражения в учете курсовых разниц; ставки налога на недвижимость и на землю; нормирование затрат, которые учитываются при налогообложении; уточнение критериев применения упрощенной системы налогообложения.

Председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин обратил особое внимание на значимость работы по корректировке Налогового кодекса. "Именно члены совета должны с помощью профильных специалистов своих компаний формулировать предложения для внесения на обсуждение в рабочую группу", - констатировал он.-0-