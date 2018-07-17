В провинции Гуандун планируют построить логистические центры для белорусской продукции

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В провинции Гуандун планируют построить логистические центры для поставок белорусской продукции на китайский рынок. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade Ван Эньпэй, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гуанчжоу уже работает логистический центр, куда поступает ваша продукция, а до 2019 года рассчитываем построить подобные учреждения и в других городах провинции. Центр также занимается рекламой белорусских товаров в Китае на различных площадках", - рассказал Ван Эньпэй.

Он отметил высокое качество белорусской продукции, которая пользуется спросом в Китае, поэтому интерес в сотрудничестве обоюдный.

Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Машеро сообщил, что с китайскими партнерами прорабатывается подписание договоров для реализации белорусской продукции на их рынке. Категории продуктов, необходимых для рынка Поднебесной, уже определены.

В облисполкоме прошла встреча представителей местной власти с делегацией из Китая во главе с Ван Эньпэем. Это не первый визит китайского предпринимателя в Витебскую область. Вместе с ним приехали бизнесмены, которые заинтересованы в сотрудничестве в строительной сфере, производства светодиодной продукции и медицинского оборудования.

Во время прошлого визита в Витебск были подписаны намерения о сотрудничестве, после чего Китай посещала белорусская делегация. Одна из целей нынешнего визита - подписание контракта на поставку продукции Витебской бройлерной птицефабрики в Китай.

"В основном во время визита будут обсуждаться вопросы инвестиций в проекты по строительству молочно-товарных ферм, свиноводческих комплексов, уткоферм и реконструкции мясоперерабатывающей отрасли", - пояснил Владимир Машеро.-0-