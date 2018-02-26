В Смоленской области рады видеть на прилавках магазинов белорусское продовольствие - губернатор

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Смоленской области рады видеть на прилавках магазинов белорусское продовольствие, заявил губернатор этого российского региона Алексей Островский, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Игорем Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом тех подходов, которые есть у белорусских сельхозпроизводителей, с учетом крайне трепетного и внимательного отношения к конечному качеству продукции, конечно, смолянами и мною белорусская продукция любима, мы рады видеть ее на прилавках смоленских магазинов, - сказал губернатор. - И несмотря на то, что это создает определенную конкуренцию смоленским товаропроизводителям, мы никаких препятствий для проникновения продукции белорусских товаропроизводителей на рынок Смоленской области не предпринимали, не предпринимаем и не будем предпринимать - ни по молочной продукции, ни по колбасам. Будем при этом работать строго в рамках действующего российского законодательства и в рамках решений федерального центра. Поэтому если на уровне федерального центра и правительства Беларуси принимаются какие-то решения, мы будем исходить из этих решений".-0-