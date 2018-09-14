В Женеве подписан протокол с Аргентиной о завершении переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

14 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь 14 сентября в Женеве подписала протокол с Аргентиной о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях Юрий Амбразевич, от Аргентины - постоянный представитель при международных организациях в Женеве Карлос Марио Форадори. Аргентина стала 19-м членом ВТО, с которым Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок.-0-
Фото Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|3.139 BYN