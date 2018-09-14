В Женеве подписан протокол с Аргентиной о завершении переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

14 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь 14 сентября в Женеве подписала протокол с Аргентиной о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях Юрий Амбразевич, от Аргентины - постоянный представитель при международных организациях в Женеве Карлос Марио Форадори. Аргентина стала 19-м членом ВТО, с которым Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок.-0-

Фото Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве