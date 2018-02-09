ВБ планирует выделить $100 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк планирует выделить $100 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных на древесной биомассе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Всемирного банка в Беларуси.
"Пришли к согласию с правительством Беларуси о том, что мы предоставим более $50 млн для термореабилитации жилого фонда Беларуси, а также для строительства новых котельных, которые будут работать на древесной биомассе, в совокупности планируется выделение $100 млн. Эти инвестиции позволят, с одной стороны, сократить расходы на отопление для граждан, с другой, будут способствовать уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу", - прокомментировал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.
Кроме того, на март запланировано представление Совету директоров Всемирного банка проекта по дополнительному финансированию сектора лесного хозяйства Беларуси в размере $14 млн.
С тех пор как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, ВБ предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму $775 млн.-0-
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