21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" может стать спутником Минска, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию Индустриального парка" Кирилл Коротеев в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"У нас есть поручение главы государства отработать эту тему. Мы подготовили ряд инфраструктурных предложений. Сегодня речь идет о строительстве дороги в продолжение ул. Ваупшасова (трасса в направлении Национального аэропорта Минск пройдет через Белорусско-китайский индустриальный парк. - Прим. БЕЛТА). Фактически тот кусок, который внутри парка, мы уже делаем", - сказал Кирилл Коротеев.

В более далекой перспективе в "Великий камень" могут провести линию скоростного трамвая и метро.

В индустриальном парке уделяют большое внимание социальной инфраструктуре. Здесь будет возведен первый жилой дом на 156 квартир. Во встроенных помещениях на первом этаже разместится пункт охраны правопорядка, фельдшерский пункт и др. Следующим шагом станет строительство больницы на территории парка, проект фактически готов. Более того, в перспективе на территории парка планируется построить около 120 тыс. кв.м жилья. Это будут как шестиэтажные дома, так и одноэтажные строения.-0-