"Витебскдрев" зарегистрирован резидентом СЭЗ

4 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебскдрев" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Такая информация размещена на официальном сайте администрации СЭЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие намерено реализовать в условиях свободной экономической зоны инвестиционный проект по развитию производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. Это позволит акционерному обществу нарастить объемы реализации инновационной продукции на внешних рынках, а также расширить географию экспорта. В соответствии с законодательством объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 1 млн евро.

ОАО "Витебскдрев" является одним из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий Беларуси, способно перерабатывать до 1 тыс. куб.м древесного сырья в сутки.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, в том числе семь расположено в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 40 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность почти по 30 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности, деревообработка). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-