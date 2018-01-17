17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит канадской бизнес-делегации в Беларусь планируется организовать в мае-июне 2018 года. Об этом шла речь на встрече директора Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) Валерия Садохо с советником по экономическим вопросам посольства Канады в Польше Николя Лепажем, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь НЦМиКЦ Инна Ольшевская.

Стороны обсудили возможности делового взаимодействия между Беларусью и Канадой. Валерий Садохо отметил, что потенциал двусторонних отношений не реализован в полной мере, однако сейчас открываются новые возможности для сотрудничества.

По предварительному соглашению сторон, первый визит канадской бизнес-делегации может состояться уже в мае-июне. Николя Лепаж заметил, что встреча во время специализированной выставки ТИБО наглядно покажет канадским бизнесменам белорусские достижения в одной из наиболее интересных для сотрудничества сфере - IT.

Николя Лепаж сообщил, что некоторые канадские компании уже cотрудничают с белорусскими разработчиками программного обеспечения и заинтересованы в том, чтобы заявить о своем присутствии в Беларуси. Однако большинство канадских бизнесменов не проинформированы на должном уровне о возможностях сотрудничества с Беларусью, поэтому стоит проводить больше В2В-встреч, вебинаров и других деловых мероприятий, в том числе на базе НЦМиКЦ.

Руководство НЦМиКЦ выразило готовность содействовать организации встреч и переговоров по различным темам для предпринимателей двух стран.-0-