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Визит канадской бизнес-делегации в Беларусь планируется организовать в мае-июне

Экономика 17.01.2018 | 10:25
Во время встречи. Фото НЦМиКЦ
Во время встречи. Фото НЦМиКЦ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит канадской бизнес-делегации в Беларусь планируется организовать в мае-июне 2018 года. Об этом шла речь на встрече директора Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) Валерия Садохо с советником по экономическим вопросам посольства Канады в Польше Николя Лепажем, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь НЦМиКЦ Инна Ольшевская.

Стороны обсудили возможности делового взаимодействия между Беларусью и Канадой. Валерий Садохо отметил, что потенциал двусторонних отношений не реализован в полной мере, однако сейчас открываются новые возможности для сотрудничества.

По предварительному соглашению сторон, первый визит канадской бизнес-делегации может состояться уже в мае-июне. Николя Лепаж заметил, что встреча во время специализированной выставки ТИБО наглядно покажет канадским бизнесменам белорусские достижения в одной из наиболее интересных для сотрудничества сфере - IT.

Николя Лепаж сообщил, что некоторые канадские компании уже cотрудничают с белорусскими разработчиками программного обеспечения и заинтересованы в том, чтобы заявить о своем присутствии в Беларуси. Однако большинство канадских бизнесменов не проинформированы на должном уровне о возможностях сотрудничества с Беларусью, поэтому стоит проводить больше В2В-встреч, вебинаров и других деловых мероприятий, в том числе на базе НЦМиКЦ.

Руководство НЦМиКЦ выразило готовность содействовать организации встреч и переговоров по различным темам для предпринимателей двух стран.-0-

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Теги
Беларусь, бизнес, Канада
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