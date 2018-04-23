23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного налога. Это предусмотрено проектом плана мероприятий для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Проект плана мероприятий одобрен на заседании консультативного комитета по промышленности ЕЭК. Проект документа содержит информационные, организационные и финансовые меры, которые страны союза планируют реализовать совместно с ЕЭК.
Стимулирующие меры разделены на два блока: производство и использование электромобилей. Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС. Предлагается также организация кооперационного производства электромобилей, снижение ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства машин с электродвигателями.
Среди мер по стимулированию использования электромобилей - освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами и др.
В Департаменте промышленной политики ЕЭК пояснили, что проект плана нацелен на продолжение работы по стимулированию производства и использования электротранспорта после истечения срока действия аналогичного плана на 2015-2017 годы, который был исполнен в рамках национальных приоритетов развития отрасли.-0-
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