Внешэкономбанк России откроет Беларусбанку кредитную линию на $30 млн

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" и Внешэкономбанк России подписали соглашение об открытии кредитной линии на общую сумму $30 млн, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций белорусского банка.

Кредитные ресурсы будут направлены на закупку российской железнодорожной продукции.

"ВЭБ предоставил финансирование Беларусбанку для кредитования государственного объединения "Белорусская железная дорога" на оплату стоимости рельсовой и стрелочной продукции российского производства", - пояснили в банке.

"Реализация данного инвестиционного проекта совместно с российскими коллегами является важной как для нашего VIP-клиента - Белорусской железной дороги, так и для белорусской экономики в целом, - отметил заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Перепелица. - Мы высоко ценим взаимное доверие наших партнеров по бизнесу".

В свою очередь старший вице-президент, руководитель блока международной деятельности, экспорта и финансовых институтов Внешэкономбанка Даниил Алгульян пояснил, что поддержка несырьевого экспорта - одно из стратегических направлений деятельности ВЭБ. "География нашей работы включает как новые рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, так и традиционные, в том числе в странах СНГ. Поддержка поставок железнодорожной продукции в Беларусь будет также способствовать развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул он.-0-