Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1%

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября 2018 года составил $16,6 млрд, уменьшившись с начала года на $173,1 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-августе привлечены внешние государственные займы на сумму $1,632 млрд, в том числе $613,9 млн - правительства и банков России, $600 млн - еврооблигации, $314 млн - банков КНР, $100,6 млн - МБРР, $4 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,637 млрд, из которых $800 млн - еврооблигации, $337,7 млн - банки КНР, $281,8 млн - правительство России, $176,6 млн - ЕФСР, $39,8 млн - МБРР, $0,7 млн - Товарно-кредитная корпорация США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил Br9,5 млрд, увеличившись с начала года на Br373,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%.

За январь-август 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $270,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $241,5 млн и Br23,1 млн.

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2018 года составил Br44 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br1,8 млрд, или на 4,3%.-0-