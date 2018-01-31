Внешний госдолг Беларуси в 2017 году увеличился на 22,6% до $16,7 млрд

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил $16,7 млрд, увеличившись с начала года на $3,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-декабре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму $4,04 млрд, в том числе $1,4 млрд еврооблигаций, $1,309 млрд - правительства и банков России, $800 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $306,6 млн - банков КНР, $159,4 млн - МБРР, $65,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала 2017 года составило $1,029 млрд, из которых $364,3 млн - правительству России, $353,1 млн - Евразийскому фонду стабилизации и развития, $245,8 млн - банкам КНР, $62,1 млн - МБРР, $3,6 млн - США, $0,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил Br42,2 млрд и увеличился по сравнению с началом 2017 года на Br5,2 млрд, или на 14,1%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил Br9,2 млрд, уменьшившись с начала года на Br1,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 10,3%.

За январь-декабрь размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $449,9 млн и Br200 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,29 млрд и Br189,7 млн.-0-