Возможность проведения отраслевых выставок рассматривается в парке "Великий камень"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность проведения отраслевых выставок рассматривается в индустриальном парке "Великий камень" Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня перед началом заседания комитета БелТПП по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории парка построен торгово-выставочный центр, общая площадь которого составляет почти 22 тыс. кв.м, предлагается также использование около 50 тыс. кв.м открытых площадей. Первый этаж центра предназначен для проведения выставок, собраний, мероприятий, второй этаж - для презентации продукции компаний-резидентов парка.

"Это новая площадка, она должна быть использована в том числе и для традиционных отраслевых выставок, которые предполагают не обязательно массовое посещение, но они очень нужны. Здесь уже есть инфраструктура в виде гостиницы, бизнес-центр", - сказал Владимир Улахович.

В заседании комитета по выставочно-ярмарочной деятельности приняли участие более 40 представителей выставочных организаций, министерств и концернов, которые являются кураторами отраслевых выставок. Участники заседания ознакомились с перспективой развития индустриального парка, возможностями для проведения выставок. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала организация транспортного обеспечения для доставки посетителей на потенциальные выставки. Хорошей возможностью для его решения было названо создание скоростной магистрали, связывающей Минск с парком "Великий камень".-0-