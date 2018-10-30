Всемирный банк положительно оценил реализацию в Беларуси проекта по развитию лесного сектора

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на встрече с руководством Министерства лесного хозяйства положительно оценил реализацию проекта "Развитие лесного сектора в Республике Беларусь". Встреча была посвящена подведению итогов рабочей поездки группы специалистов международной организации в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Алекс Кремер отметил, что у экспертов Всемирного банка нет существенных замечаний к работе белорусских специалистов. Во время реализации проекта уже построены и функционируют два современных тепличных лесосеменных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Готовится к сдаче третий подобный объект. Кроме того, благодаря заемным средствам Международного банка реконструкции и развития, лесхозы смогли существенно обновить парк многооперационной и пожарной техники.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа упомянул об актуальности приобретения многооперационной техники для интенсивной борьбы с жуком-короедом. "Уверен, что во время поездки эксперты Всемирного банка смогли увидеть ту работу, которую делают сегодня наши специалисты, оценить, насколько эффективно мы вкладываем средства полученного займа", - добавил он.

Во время встречи было объявлено о смене куратора проекта со стороны Всемирного банка. Вместо Эндрю Митчелла взаимодействовать с белорусскими специалистами отныне будет Владислава Немова. Оценивая свою работу в Беларуси, Эндрю Митчелл сказал, что эти годы были для него очень важны. "Мне приятно было видеть два потрясающих новых лесопитомника, которые были построены во время этой работы. В который раз отмечаю высокий профессионализм сотрудников как Министерства лесного хозяйства Беларуси, так и отрасли в целом. Я впечатлен высоким уровнем реализации всех наших проектов и ведением лесного хозяйства в целом", - добавил эксперт.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. Для реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" первоначально был предоставлен заем Международного банка реконструкции и развития в сумме $40,7 млн, а также грант Глобального экологического фонда в размере $2,7 млн. В апреле 2018 года Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства подписали соглашение о выделении дополнительного займа в 12 млн евро.

Проект по развитию лесного сектора Беларуси нацелен на повышение эффективности управления лесохозяйственной деятельностью, эффективности лесовосстановления и лесоразведения, а также на увеличение использования порубочных остатков и повышение вклада лесов в достижение общественных благ.-0-