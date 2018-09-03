Встреча белорусских производителей-экспортеров и представителей российских региональных ритейлеров пройдет в Минске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча представителей "Альянса региональных ритейлеров" (Россия) и крупнейших белорусских производителей-экспортеров пройдет во время бизнес-форума CATMAN-2018 в Минске 28 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы бизнес-форума.

В бизнес-встрече примут участие один из основателей "Альянса региональных ритейлеров" и его директор по развитию Сергей Леонов и коммерческий директор альянса Алина Жарова.

"Альянс региональных ритейлеров" объединяет 8 региональных товаропроводящих сетей в России и Казахстане. Суммарная годовая выручка участников альянса по итогам 2017 года составила более 100 млрд российских рублей. 433 магазина, входящих в сети альянса, обслуживают более 4 млн покупателей в неделю и работают в самых разнообразных торговых форматах: магазин у дома, супермаркет, гипермаркет и других.

Подробную информацию и условия участия в бизнес-форуме CATMAN-2018 можно получить на сайте www.retailmarketing.by

Информационный партнер бизнес-форума CATMAN-2018 - Белорусское телеграфное агентство.