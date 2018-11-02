Вступление в ВТО поможет Беларуси включиться в обсуждение новых правил работы бизнеса

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступление в ВТО поможет Беларуси включиться в обсуждение новых правил работы малого и среднего бизнеса, связанных с цифровизацией экономики. Об этом сегодня сообщила начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Ольга Казакевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По словам Ольги Казакевич, в ВТО сейчас часто обсуждается вопрос об изменениях работы представителей бизнеса в связи с внедрением новых технологий и цифровизации экономики. "Новые технологии открывают новые возможности для малого и среднего бизнеса, что для нашей страны очень актуально. Сегодня как раз эта тема обсуждается на площадке ВТО, где, скорее всего, будут вырабатываться новые правила. И Беларусь, конечно, быстрее должна стать членом ВТО, чтобы включиться в этот процесс и принять в нем участие, чтобы наши интересы были учтены", - сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что Беларусь будет делать все зависящее от нее, чтобы до конца 2020 года вступить в ВТО. "На данный момент остались ключевые члены организации, с которыми мы ведем переговоры - ЕС и США", - отметила она. Кроме того, переговорный процесс предстоит завершить с Канадой, Бразилией, Австралией, Швейцарией, Украиной.

"Процесс вступления в ВТО не может быть быстрым, так как требует внесения изменений в законодательство. Беларусь - член Евразийского экономического союза, основные правила ВТО мы уже выполняем, только некоторых преимуществ пока не имеем", - сказала она. По словам начальника отдела МИД, для внесения изменений в законодательство необходимо их прохождение через парламент, что также требует времени.

Ольга Казакевич высказала мнение относительно слухов о кончине ВТО. Она сравнила правила этой организации с правилами дорожного движения. "Они несовершенны, иногда меняются, порой их нарушают, но если их отменить, то начнется хаос. Пока страны будут торговать друг с другом, им нужны правила. ВТО в этом плане - единственная площадка", - подчеркнула она.-0-