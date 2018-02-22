Введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушает нормы ЕАЭС - Сидорский

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушает положение, утвержденное Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

"В Евразийской экономической комиссии изучено письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова о введении с 26 февраля 2018 года ограничений на поставки на территорию России с территории Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка. Введение ограничений является нарушением пункта 175 положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года №94. Никто не имеет права игнорировать решение Совета комиссии", - сказал Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК пояснил, что в соответствии с утвержденным Советом комиссии положением допускается ограничение поставок продукции со всей территории Беларуси исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных. "В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны", - указал он.

В связи с наличием разногласий между уполномоченными органами Беларуси и России и руководствуясь порядком взаимодействия уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, ЕЭК предлагает сторонам 26-27 февраля провести консультации на площадке комиссии.

Данная позиция ЕЭК изложена в телеграмме, направленной заинтересованным должностным лицам за подписью члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова. "До урегулирования возникшей ситуации не вводить с 26 февраля 2018 года ограничения на поставки указанной продукции", - подчеркивается в телеграмме.

Телеграмма направлена руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту, министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву, министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леониду Зайцу. Кроме того, копии телеграммы адресованы членам Совета Евразийской экономической комиссии первому вице-премьеру России Игорю Шувалову и первому вице-премьеру Беларуси Василию Матюшевскому.-0-