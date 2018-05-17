ВВП Беларуси в 2018 году планируется нарастить до $60 млрд

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется нарастить ВВП до $60 млрд. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой сегодня во время XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш ВВП на максимуме был в 2014 году и составил около $80 млрд, в этом году мы ожидаем $60 млрд", - отметил Дмитрий Крутой и напомнил, что к концу 2025 года поставлена задача нарастить ВВП до $100 млрд. "В среднесрочной перспективе речь идет о построении новой структуры экономики, которая способна обеспечить такой результат", - подчеркнул он.

Первый замминистра пояснил, что в текущем году прогнозные параметры по ВВП пока соблюдаются. "Небольшое падение по сравнению с I кварталом было полностью прогнозируемым - такую оценку мы и ожидали. Связано это в первую очередь с растущей базой прошлого года, когда у нас в рамках апрельских соглашений с Россией по нефти и газу были немного другие объемы на рынке нефтепродуктов. Сейчас этот эффект базы немного нивелируется, и мы ожидаем, что 3,5% по росту ВВП по году выдержим", - отметил он.

Такой рост ВВП будет обеспечиваться как за счет экспорта, так и роста внутреннего спроса. "Что касается экспорта, то у нас растут практически все наши традиционные позиции и самое хорошее - растет инвестиционный экспорт (это машины, оборудование, станки). Мы восстанавливаем присутствие на наших традиционных рынках с нашими товарами как в физических объемах, так и в стоимостном выражении", - рассказал он и уточнил, что речь идет не только о рынке России, но и других стран СНГ, азиатских стран.

В начале мая ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Первый замминистра экономики обратил внимание, что Беларусь очень плотно работает с этим международным финансовым институтом. "ЕБРР - это финансовый институт, который с большой неохотой пересматривает свои макроэкономические оценки. В начале мая у нас прошло совместное ежегодное заседание, во время которого мы убедили коллег из этого банка, что показатели развития экономики Беларуси имеют устойчивый характер", - констатировал Дмитрий Крутой.

XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие проходит во время празднования 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек.-0-