ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 4,4%

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-июле 2018 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке объем ВВП в текущих ценах составил Br66,7 млрд, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января-июля 2017-го.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 112,1%.-0-