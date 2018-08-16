ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 4,4%

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-июле 2018 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке объем ВВП в текущих ценах составил Br66,7 млрд, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января-июля 2017-го.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017-го составил 112,1%.-0-
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