ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 3,7%

16 октября Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-сентябре 2018 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br88,8 млрд, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-сентября 2017 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 112,4%.-0-
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