Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 25-28 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2018" пройдет в Минске 25-28 сентября, сообщили БЕЛТА в ЗАО "Минскэкспо".

Экспонентами станут более 100 компаний из 17 стран: Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии. Более 50% участников - зарубежные представители.

Посетители получат возможность ознакомиться со средствами для транспортировки, складирования и комплектования изделий, станками для специальных видов обработки и изготовления продукции. Среди экспонатов - инструменты для обработки древесины, изделия для оснастки станков, технические средства для утилизации древесных отходов, производства энергии из древесного топлива, средства для энергосбережения, защиты окружающей среды, программное обеспечение и др. На стендах компаний-участников можно будет найти новые технические разработки по оснащению всего производственного цикла от заготовки древесины до глубокой переработки древесного сырья.

Проблема использования древесных отходов в энергетике из года в год привлекает все большее внимание в силу актуальности вопросов поиска альтернативных энергоресурсов. Поэтому на выставке организован специализированный салон "Биоэнергетика-2018". Его тематическое наполнение - технологии и оборудование для производства и сжигания различных видов биотоплива, возобновляемые источники энергии, биомасса, биопроцессы.

На выставке также запланирована деловая программа. Посетители получат специальные предложения от участников, бесплатные консультации специалистов, смогут изучить преимущества станочного оборудования, которое продемонстрируют в работе, а также обсудить актуальные вопросы отрасли. Семинар по вопросам энергосбережения и экологической безопасности предприятий деревообработки пройдет 25 сентября. На 26-е запланирован бизнес-форум "Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Республики Беларусь". Кроме того, во время круглых столов и семинаров специалисты обсудят вопросы государственного и частного партнерства в работе предприятий лесопромышленного комплекса Беларуси, повышение эффективности использования древесных материалов, профилактику производственного травматизма. Также во время выставки пройдет фестиваль столярного дела JETFEST.

Выставка "Деревообработка" проходит ежегодно с 1993 года. Организатором выступает выставочная компания "Минскэкспо".-0-