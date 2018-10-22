Выставка-форум инновационных компаний и стартапов пройдет в Минске 13-14 ноября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в выставочном центре "Белэкспо" 13-14 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится выставка-форум инновационных компаний и стартапов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз".

"Выставка-форум - это интенсивное погружение в стартап-экосистему Беларуси и общение с ключевыми людьми и компаниями, которые создают инновации и технологии в стране и мире, - рассказала руководитель Центра деловых коммуникаций "Белбиз" Анастасия Хоменкова. - Передовые технологичные компании, техсообщества и самые громкие стартапы страны (OneSoil, PandaDoc и другие) - вот наша основная аудитория". По ее словам, участники смогут привлечь внимание инвесторов, сообщить бизнес-сообществу о лидерстве в инновациях и технологиях, получить заряд идей и множество контактов, набрать команду.

Форум соберет предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, международных экспертов и представителей стартапов. В числе компаний - участников - Белорусский инновационный фонд, Белорусско-Швейцарский банк (ЗАО "БСБ Банк"), Сообщество инвесторов ранних стадий ANGELS' Band, Бизнес-школа ИПМ, Беларусбанк, посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, клуб английского языка Mulberry Club. Стенды будут разделены по секциям: "Финансовые технологии", "Инвестиции", "Инновации", "Поддержка бизнеса", "Образование для бизнеса", "Технологии для бизнеса" и "Технические сообщества".

Значимыми событиями выставки-форума станут конкурс "Ментор года", стартап-соревнования Belbiz Battle и детская конференция "Я - будущий предприниматель".

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей. В 2018 году с 12 по 18 ноября Неделя предпринимательства соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. Официальный представитель - ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами GEW Belarus стали Агентство США по международному развитию, Банк развития Беларуси, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация и посольство Великобритании. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров Беларуси.-0-