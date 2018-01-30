Взаимодействие торгово-промышленных палат Беларуси и Австрии становится все более эффективным

30 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Между торгово-промышленными палатами Беларуси и Австрии сложилось очень конструктивное взаимодействие, которое становится все более эффективным. Важность этого отметил председатель БелТПП Владимир Улахович сегодня в ходе 14-го заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Улахович обратил внимание на тот факт, что завтра состоится третье заседание белорусско-австрийского делового совета и бизнес-форум, которые призваны еще более укрепить сотрудничество между странами. В мероприятиях примут участие ведущие австрийские компании, которые уже имеют большой опыт инвестиционного взаимодействия с Беларусью.
По мнению председателя БелТПП, очень важно, что между белорусской и австрийской стороной есть взаимопонимание по перспективам развития контактов. При этом он обратил внимание на принятие в Беларуси документов, которые призваны развивать предпринимательство, цифровую экономику и развивать связи с зарубежными партнерами.-0-
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