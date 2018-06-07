За период проведения белорусско-литовских экономических форумов товарооборот вырос в 2,4 раза - Утюпин

7 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Со времени проведения первого Белорусско-литовского экономического форума товарооборот Беларуси и Литвы вырос в 2,4 раза. Об этом сообщил заместитель министра экономики Павел Утюпин на пленарном заседании XIV Белорусско-литовского экономического форума, который открылся сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Утюпина, проведение подобных форумов стало доброй традицией и хорошим механизмом для сопряжения белорусского и литовского бизнеса. "Литва была и остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Беларуси, взаимоотношения с которой мы рассматриваем как приоритетные", - подчеркнул он.

Объем взаимной торговли давно преодолел рубеж в $1 млрд, а по итогам 2018 года удастся существенно его увеличить. Для этого есть все основания, уверен Павел Утюпин. В частности, Беларусь планомерно проводит большую работу по обеспечению устойчивости макроэкономической ситуации в стране, созданию благоприятного бизнес-климата. В 2017 году на уровне главы государства принят пакет нормативных актов, кардинально улучшающих деловую среду, а также условия работы в сельских регионах. "Сейчас практически на всей территории Беларуси действует преференциальный режим, чем может успешно воспользоваться в том числе и литовский бизнес", - отметил замминистра экономики.

Сегодня в Беларуси действуют более 600 предприятий с литовским капиталом. По итогам 2017 года привлечено около $200 млн прямых иностранных инвестиций из Литвы, за первый квартал 2018-го - около $60 млн.

В состав делегации Литвы на XIV Белорусско-литовском экономическом форуме в Витебске вошли представители руководства органов государственного управления, посольства Литвы, бизнес-ассоциаций и предприятий легкой промышленности, деревообработки, транспорта и логистики, финансов и торговли. Основными темами для выступлений и дискуссий станут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества Беларуси и Литвы.

Белорусско-литовские экономические форумы проводятся на ежегодной основе поочередно в Беларуси и Литве с целью развития и повышения эффективности двустороннего взаимодействия по различным направлениям, укрепления и поиска новых деловых контактов между отраслевыми ассоциациями и компаниями, расширения межрегионального сотрудничества, а также презентации экономического потенциала ведущих предприятий-товаропроизводителей. Генеральным партнером XIV Белорусско-литовского экономического форума выступает деревообрабатывающий холдинг VMG HOLDINGS LTD, объединяющий несколько предприятий на территории Литвы, Беларуси, Украины.-0-