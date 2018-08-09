9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект об органической продукции будет рассмотрен депутатами на осенней сессии Палаты представителей, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, передает корреспондент БЕЛТА.

"На осенней сессии будут рассматриваться пять законопроектов, которые внесены по инициативе депутатов. Два из них касаются экономического блока - это инвестиции и приватизация, три законопроекта природоохранного характера. Будет рассмотрен абсолютно новый законопроект об органической продукции. Для нашей страны очень важно получить хорошую, качественную продукцию без применения химии. Отрабатываем все нюансы, чтобы этот закон был принят в ходе этой сессии", - сказал Болеслав Пирштук.

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