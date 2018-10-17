Зась проконтролировал выполнение поручений по комплексному развитию предприятий Оршанского района

17 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась проконтролировал выполнение поручений главы государства по комплексному развитию предприятий Оршанского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

В рамках реализации поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района Станислав Зась посетил ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "Техника связи". Руководство Государственного военно-промышленного комитета доложило о результатах работ по наведению порядка и мерах по развитию предприятий.

На Оршанском авиаремонтном заводе госсекретарь Совбеза ознакомился с ходом работ по реконструкции, оснащению необходимым оборудованием имеющихся цехов и перспектив строительства новых производственных зданий. Кроме того, был рассмотрен вопрос загруженности предприятия на 2019 год. За счет расширения объема экспортных поставок обеспечен портфель заказов на ближайшую перспективу. Кроме реализуемых мероприятий по расширению номенклатуры ремонтируемых вертолетов предприятие приступило к освоению капитального ремонта транспортных самолетов.

В ОАО "Техника связи" Станислав Зась заслушал информацию о готовности предприятия наращивать поставки освоенных в производстве переносных средств связи для силовых ведомств и гражданских организаций Беларуси, а также экспортировать продукцию иностранным заказчикам. Изучен ход работ по ремонту имеющихся площадей для размещения на них соответствующих производств.-0-

Фото Олега Фойницкого