Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Алматы

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Алматы (Казахстан), белорусскую делегацию на мероприятии возглавит премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает БЕЛТА.

Заседание пройдет с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Премьер-министры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах - членах союза и состояние взаимной торговли.

Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

В ходе рабочего визита у премьер-министра запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Сегодня в Алматы также пройдет международный форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации". Целью форума является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.-0-