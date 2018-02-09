9 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Затраты на оказание ЖКУ населению Беларуси в 2017 году снижены на Br110 млн. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целенаправленная работа всех ветвей власти по снижению затрат дала положительные результаты. Вопреки мнению скептиков, что задание в Br93 млн непосильно, констатируем факт его выполнения на 118%, сэкономлено Br110 млн. Все области и Минск с доведенным заданием справились. Лучших результатов добились Витебская область и Минск", - сказал Александр Терехов.

Экономия средств была достигнута не за счет снижения цен на входящие энергоресурсы, а благодаря реализации организационно-технических мероприятий. В прошлом году упор был сделан на снижении потребления топливно-энергетических ресурсов, потерь тепловой энергии и других мероприятий.

В 2018 году перед организациями ЖКХ поставлена задача по снижению затрат в размере Br68 млн. Это минимальное значение, которое расписано по областям и подлежит обязательному исполнению, отметил министр.

Александр Терехов также подчеркнул, что несмотря на пристальное внимание к проблеме непрофильных активов в отрасли на фоне снижения затрат отмечаются недоработки Минской и Гомельской областей по этому вопросу, где убытки, связанные с содержанием непрофильных активов, по сравнению с 2016 годом возросли. По поручению правительства Брестским, Витебским, Гродненским, Могилевским облисполкомами и Минским горисполкомом для работы с непрофильными активами созданы соответствующие предприятия, их в стране 11. Но в Гомельской и Минской областях такие предприятия не созданы.

В 2017 году были достигнуты значительные результаты по снижению потерь тепловой энергии, данный показатель не превышает 11%. "Это результат как технических мероприятий, так и организационно-правового регулирования данного направления. Отдельно стоит обратить снимание на эту тему Витебской области", - подчеркнул министр.

Александр Терехов констатировал недостаточную динамику в организациях отрасли по снижению потерь воды. "У местных органов власти вопросы водоснабжения не стоят в приоритете", - добавил он.-0-